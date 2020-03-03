Goodyear

Компания Goodyear создала футуристичный концепт шин для автомобиля. Они износостойкие, способны ремонтировать сами себя и адаптируются к особенностям вождения, уменьшая расход топлива.

Концепт получил название reCharge. Этим шинам в теории никогда не потребуется замена, поскольку их протектор самостоятельно восстанавливается.

Шины будут спрессованы из высокотехнологичных и экологичных материалов, производство которых не наносит вред окружающей среде — каучук из одуванчиков и синтетическая паутина. Диоксид кремния в них не используется. На поверхность колеса через сеть тонких трубок поступает специальная смесь, которая проникает в верхний слой и затвердевает, таким образом восстанавливая шину и устраняя любые повреждения, в том числе глубокие. Раствор для обновления протектора хранится в сменных канистрах в ступице колеса и доступен в любой момент при необходимости.

Одна из наиболее инновационных идей Goodyear заключается в том, что характеристики протектора можно менять, используя смеси с разным сочетанием компонентов. Тем самым водителю предоставляется возможность оптимизировать сцепление колёс автомобиля с дорогой в зависимости от её типа, погодных условий и времени года. Например, в гололёд резина может быть мягкой для того, чтобы избежать заносов, а в жару более твёрдой, чтобы автомобиль не увязал в плавящемся асфальте и не наносил повреждения дороге.

Goodyear не планирует запускать массовое производство этих шин в ближайшие годы. По словам компании, на то, чтобы довести технологию reCharge до ума, потребуется как минимум десять лет.



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