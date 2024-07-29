Созданы походные штаны, в которых можно легко забраться на любую гору

Александр



Принадлежащий компании Google стартап Skip совместно с производителем походной одежды Arc’teryx создали штаны MO/GO, которые пригодятся путешественникам. Они выполнены из плотной непродуваемой и непромокаемой ткани, но главное — они значительно облегчают долгую ходьбу и покорение горных вершин.

В штаны встроен экзоскелетный механизм с сервомоторами, которые помогают движениям ног, снижая нагрузку на мышцы и суставы. Они дают приблизительно 40-процентное усиление, благодаря чему путешественник тратит меньше энергии и медленнее устаёт. Заряда аккумулятора, от которого получают питание моторы, хватает на три часа, приём батарея автоматически заряжается, когда человек спускается с горы (примерно как в случае с регенеративной зарядкой в электромобилях).

Стартап Skip получил на этот проект финансирование в размере 6 миллионов долларов от различных инвесторов и планирует продавать штаны MO/GO в США и Канаде по 4,5 тысячи долларов (около 390 тысяч рублей по текущему курсу). Пробный экземпляр можно арендовать гораздо дешевле — 160 долларов в сутки (почти 13 900 рублей).
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Комментарии

tellurian
+1638
tellurian
Какой вес штанов и всех компонентов? Тут надо сравнивать.
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