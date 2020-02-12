





Принадлежащая Энди Рубину компания Essential объявила о закрытии. Рубин — один из создателей Android, операционной системы, которую Google приобрела в 2005 году.Essential свернула планы по выпуску новых продуктов, в том числе смартфона Project Jem с вытянутым экраном. Закрытие компании связано с тем, что инвесторы не заинтересовались производством этого устройства, посчитав его бесперспективным. Компания Essential также планировала создать собственную операционную систему и устройства умного дома — эти проектам тоже не суждено реализоваться.Essential выпустила всего один смартфон PH1 и несколько аксессуаров для него (например, VR-камеру, которая крепится на магнитных держателях к задней части корпуса). Это устройство перестанет получать патчи безопасности и обновления операционной системы, которые до сих пор выпускались очень оперативно. Android 11 для него можно не ждать.