Сайт Android Police рассказал о смартфоне Osom OV1 (Vault 1). Это устройство разрабатывается компанией Osom Products, которую в прошлом году основал экс-сотрудник Essential Products Джейсон Китс. Её штаб-квартира находится в Квебеке (Канада).
Помимо Китса, в Osom Products работают другие бывшие сотрудники Essential Products за исключением основателя той компании и одного из разработчиков Android Энди Рубина.
Китс рассказал, что Osom OV1 не станет наследником Essential PH-1, первого и единственного смартфона Essential Products. Новый смартфон сфокусирован на приватности и защищённости данных и, в частности, позволит пользователю узнавать, какая информация передаётся тому или иному приложению, чего нет у других Android-смартфонов.
Osom OV1 немного похож на Essential PH-1. У него такой же относительно миниатюрный по современным меркам корпус, двойная камера и сканер отпечатков пальцев на тыльной стороне. Известно, что в нём используется процессор Qualcomm (точная модель не сообщается) и установлен почти чистый Android со встроенными сервисами Google. Полноценный анонс этого смартфона состоится в феврале в рамках выставки MWC в Барселоне, а в продаже он появится к лету следующего года.
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