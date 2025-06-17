Spigen «превращает» зарядку Apple Watch в стильный iMac G3





Компания Spigen пополнила линейку аксессуаров серии C1, выпустив уникальную зарядную подставку для



Новинка выполнена в стиле классического iMac G3 от Apple и станет настоящим украшением рабочего стола, особенно для поклонников ретро-дизайна. Зарядная шайба располагается на месте дисплея, спереди есть декоративный дисковод и кнопки управления, а корпус выполнен из полупрозрачного пластика. Кабель протягивается через заднюю часть «мини-ПК», а лишнюю длину можно спрятать под столом — в результате подставка выглядит почти беспроводной. Минус — сама зарядка в комплект не входит. Компания Spigen пополнила линейку аксессуаров серии C1, выпустив уникальную зарядную подставку для Apple Watch Новинка выполнена в стиле классического iMac G3 от Apple и станет настоящим украшением рабочего стола, особенно для поклонников ретро-дизайна. Зарядная шайба располагается на месте дисплея, спереди есть декоративный дисковод и кнопки управления, а корпус выполнен из полупрозрачного пластика. Кабель протягивается через заднюю часть «мини-ПК», а лишнюю длину можно спрятать под столом — в результате подставка выглядит почти беспроводной. Минус — сама зарядка в комплект не входит. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Доступны четыре цвета, вдохновленные оригинальной палитрой Apple: Bondi Blue, Tangerine, Ruby и Graphite. Особенно выделяется цвет Bondi Blue, ставший визитной карточкой iMac G3.Аксессуар доступен на сайте Spigen за $35 (~ 2700 руб).