Spotify объявила о приобретении стартапа Podz. Это сервис для поиска подкастов, позволяющий создателям контента лучше продвигать свое шоу, используя аудиоклипы. Распространяет их и показывает пользователям специальный алгоритм.Покупка Podz является последним шагом Spotify к созданию многофункциональной платформы для подкастинга, которая по возможностям превзойдет в этом направлении Apple Music. Как и в случае с музыкой, Spotify стремится обновить продукт так, чтобы превосходить конкурентов по точности системы рекомендаций. В этом плане компании могут помочь наработки Podz.«В Spotify мы инвестируем в создание и масштабирование лучшего в мире (и наиболее персонализированного) опыта поиска подкастов. Мы считаем, что технология Podz дополнит и ускорит целенаправленные усилия Spotify по стимулированию открытий и доставке слушателей нужного контента в нужное время и ускорению роста этого направления во всем мире», — говорится в заявлении компании.Создатели контента, желающие продвигать свои подкасты, обычно записывают звуковые фрагменты, чтобы поделиться ими в соцсетях и на других платформах. Существующие инструменты позволяют подкастерам вручную выбирать и обмениваться фрагментами аудио, Podz автоматизирует этот процесс.В своем приложении, которое больше не доступно, Podz представил пользователям поток аудиоклипов, извлеченных. За их продвижение отвечает искусственный интеллект, прослушивший более 100 000 часов аудио. Клипы «дадут пользователям возможность предварительно просмотреть ключевые моменты из эпизодов подкастов, побуждая их находить и слушать новое», — говорится в пресс-релизе компании. Судя по описанию, по функциональности клипы похожи на Сториз в Instagram или YouTube Shorts, только без видео.Ранее в Apple Music появилась подписка на подкасты. С ее помощью авторы смогут монетизировать контент. Пользователи могут подписываться на конкретных авторов по цене от 0,49 доллара в месяц (около 40 рублей). Apple будет взимать с авторов контента комиссию как и в App Store – 30% в первый год и 15% — в последующие.