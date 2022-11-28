Apple iPhone

Спрос на новые iPhone в России стремительно падает. В чем причина?

Артем
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Интерес к новой линейке смартфонов от Apple оказался в 2,5 раза ниже предыдущих серий. Ситуацию связывают с отключением Apple Pay и другими факторами

Об этом сообщают «Известия» ссылаясь на данные мобильных операторов и дистрибуторов, которые утверждают, что, в том числе на спрос повлияло отсутствие значимых изменений и отсутствие гарантий производителя.

Тем не менее на данный момент «яблочные» смартфоны всё ещё можно приобрести, в тот момент как за рубежом уже испытывают острый дефицит устройств. Пресс-служба «Марвел-дистрибуции» сообщает, что «с сентября по середину ноября 2022 года было продано 400 тысяч айфонов, что на 60% меньше, чем за этот же период годом ранее (1 млн штук)». По данным компании, спрос на iPhone в целом упал и по итогам неполного года. С января по ноябрь в России продано 2,96 млн iPhone, что на 35,2 % меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Информацию также подтвердили и представители операторов связи.

Также на востребованность повлиял рост цен — базовый iPhone 14 оказался дороже iPhone 13 в России приблизительно на 165 долларов — он стоит от 90 тысяч рублей.
Важную роль играет и отсутствие революционных аппаратно-программных изменений.
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Источник:
Известия
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Комментарии

+42
Nikodimus73
Причина в отсутствии средств у населения...
час назад в 09:06
#
tellurian
+4748
tellurian Nikodimus73
В росте цен. Кура стоит, а цены растут :(
Аппетиты пусть умерят.
7 минут назад
#
+1
Арслан Наркулов
Спрос упал на телефоны РСТ , серые покупают мешками
час назад в 09:35
#
tellurian
+4748
tellurian Арслан Наркулов
Серые растут в цене :(
Я жду более реальные цены. Хотя народ берет и свыше 100.000
Я точно не готов.
7 минут назад
#
+93
batya_12
Глупая стастья
56 минут назад
#
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