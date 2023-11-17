Спрос на смартфоны и планшеты с «Авророй» превысил самые смелые ожидания

Полторы недели назад в Москве начались продажи смартфона и планшета от компании Fplus на базе российской операционной системы «Аврора». Спрос на них сложно назвать ажиотажными, но устройств продано гораздо больше того, на что рассчитывал производитель.
За десять дней реализовано 369 устройств: 308 смартфонов R570E на 4,9 миллиона рублей и 61 планшет Pro Life Tab на 1,2 миллиона рублей. На первую партию цены были снижены, смартфон продаётся за 14 990 рублей, а планшет за 16 990 рублей.
Fplus R570E оснащен IPS-экраном диагональю 5,7 дюйма, сканером отпечатков пальцев, аккумулятором на 5080 м·Ач, 8-ядерным процессором с тактовой частотой до 1,8 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной памяти. Pro Life Tab работает на базе 4-ядерного процессора с максимальной тактовой частотой 2 ГГц и аккумулятора на 10000 м·Ач. Устройство оснащено 10,1 IPS-экраном диагональю 10,1 дюйма, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной памяти. Оба устройства обладают защитой от воды и пыли по стандарту IP68, поддержкой спутниковых навигационных систем GPS и ГЛОНАСС, а также слотом для карты памяти microSD.
В Fplus рассчитывали, что продажи пойдут медленнее. Компания планировала продать 1000 устройств до конца года, именно столько лицензий «Аврора» было закуплено. Разработкой «Авроры» занимается «Открытая мобильная платформа», которой владеет «Ростелеком», лицензирование этой ОС стоит 1000 рублей за каждое устройство, а в дальнейшем стоимость лицензии будет увеличена до 4500 рублей.
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