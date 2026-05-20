Спустя 13 лет в Google разобрались, почему очки Google Glass были провальными
Президент экосистемы Android Самир Самат, выступая после конференции Google I/O 2026, назвал причину коммерческого провала очков Google Glass, выпущенных в 2013 году и продержавшихся в продаже всего два года. По его словам, компания сделала ставку исключительно на технологическую составляющую, полностью проигнорировав внешнюю привлекательность. «Мода важнее технологий» — эта фраза, произнесённая Саматом, стала кратким итогом того, чему Google научилась за 11 лет после закрытия проекта Google Glass. Очки стоили 1500 долларов и выглядели слишком чужеродно на лице.
В Google признали, что успех умных очков Meta* Ray-Ban и Oakley, которых с 2023 года было продано более 7 миллионов штук, обусловлен именно сочетанием привычной оправы от узнаваемых брендов с интегрированной электроникой. Технологически решения Meta* не превосходят то, что сейчас делает Google, но потребитель изначально выбирает внешний вид, а уже потом функциональность. Именно поэтому для представленных на этой неделе умных очков на платформе Android XR компания заключила партнёрства с модными брендами Warby Parker и Gentle Monster. Самат подчеркнул, что стиль и красота являются ключевыми для продажи потребительской электроники, а их отсутствие у продукта ведёт к отторжению покупателей.
Смарт-очки Google, показанные на конференции I/O, работают на платформе Qualcomm Snapdragon AR и поступят в продажу осенью этого года. Они будут тесно взаимодействовать с другими устройствами экосистемы Google, включая Pixel Watch, а основную интеллектуальную нагрузку возьмёт на себя нейросеть Gemini. Для моделей со встроенным дисплеем, которые появятся не раньше 2027 года, Google разрабатывает специальную версию Android, позволяющую очкам разделять вычислительные задачи со смартфоном, а не просто дублировать картинку перед глазами. В компании также отметили роль Samsung в создании гармоничного сочетания технологии и дизайна, что должно помочь избежать ошибок прошлого.
* Компания Meta признана в РФ экстремистской, её деятельность в РФ запрещена
