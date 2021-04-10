Спутники Starlink от SpaceX и OneWeb оказались на недопустимо близком друг от друга расстоянии на орбите, что чуть не привело к столкновению. Их обнаружили на расстоянии всего 190 футов (около 57 метров) друг от друга.Это был первый известный инцидент, когда спутники интернет-провайдеров были близки к аварии. Космическое командование ВВС США направила предупреждение красного уровня обеим компаниям.Это произошло после того, как OneWeb запустила на орбиту новую партию спутников из 36 штук. Проблема в том, что спутники этой компании работают на орбите примерно на 550 км выше, чем Starlink от SpaceX. Это значит, что до размещения на должной позиции спутники OneWeb должны пройти через ряд спутников SpaceX.Starlink и OneWeb — это системы глобального спутникового интернета. Их цель — развернуть сеть по всей Земле, сделав ее доступной в любой точке мира. Это решит проблему низкого уровня сигнала в деревнях и точках, отдаленных от сотовых вышек.OneWeb планирует разместить 648 спутников. Последний запуск компании был совершен 25 марта, компания разместила уже 146 машин.SpaceX планирует отправить в космос 12 000 спутников. SpaceX запустила уже 1323 спутников Starlink на орбиту. Первая партия была отправлена в мае 2019 года, а последняя — в марте текущего.