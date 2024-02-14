Спутники Starlink скоро начнут падать на Землю

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Компания SpaceX оповестила человечество о том, что планирует вывести с орбиты около сотни спутников Starlink. Сейчас они используются для обеспечения доступа к интернету.



В SpaceX объясняют это действие тем, что в спутниках выявлен производственный брак, и если сейчас ими ещё можно управлять, то существует риск, что в будущем они станут неуправляемыми, связь с ними потеряется и они превратятся в опасный космический мусор. Их опасность очевидна — они могут столкнуться с другими спутниками или упасть на Землю, причём заранее неизвестно куда именно.



Вывод спутников с орбиты будет управляемым, поэтому не несёт опасности. Их планируется приземлить на поверхность океана, а затем по возможности выудить и утилизировать (например, отправить на переплавку металла). Утрата сотни спутников никак не должна сказаться на качестве интернет-услуг Starlink, поскольку в целом сеть этого сервиса насчитывает свыше 5400 спутников. Кроме того, бракованные летательные аппараты в перспективе будут заменены новыми.





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