Спутники Starlink скоро начнут падать на Землю

Александр

Фото: Unsplash

Компания SpaceX оповестила человечество о том, что планирует вывести с орбиты около сотни спутников Starlink. Сейчас они используются для обеспечения доступа к интернету.

В SpaceX объясняют это действие тем, что в спутниках выявлен производственный брак, и если сейчас ими ещё можно управлять, то существует риск, что в будущем они станут неуправляемыми, связь  с ними потеряется и они превратятся в опасный космический мусор. Их опасность очевидна — они могут столкнуться с другими спутниками или упасть на Землю, причём заранее неизвестно куда именно.

Вывод спутников с орбиты будет управляемым, поэтому не несёт опасности. Их планируется приземлить на поверхность океана, а затем по возможности выудить и утилизировать (например, отправить на переплавку металла). Утрата сотни спутников никак не должна сказаться на качестве интернет-услуг Starlink, поскольку в целом сеть этого сервиса насчитывает свыше 5400 спутников. Кроме того, бракованные летательные аппараты в перспективе будут заменены новыми.

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Комментарии

Monseuir Kotoff
+235
Monseuir Kotoff
Хоть бы один из них Кузнецову на голову упал.
Может быть тогда в его пустой голове хоть зачатки разума появятся и он начнет писать заголовки и статьи которые будут иметь хоть какой-то смысл, хоть какую-то связь.

Хотя не, сомневаюсь.

P.S. Кузнецов, спутники сгорят в твердых слоях атмосферы.
Сегодня в 10:37
#
kardigan
+3541
kardigan Monseuir Kotoff
Не, Александром с Илоном сказали , что сами будут их где-то в океане отлавливать на цветмет.
Сегодня в 12:01
#
tellurian
+2659
tellurian Виктор Пересвет
У них есть баржи для посадки первых ступеней. Тут придумают как вылавливать.
Сегодня в 12:54
#
+71
Newcomer tellurian
Что там вылавливать после прохождения плазмы? И как со дна океана поднимут, если что то и долетит?
час назад в 16:28
#
tellurian
+2659
tellurian Newcomer
Как я читал на другом ресурсе, они хотят ловить то, что смогут.
Хотя что будет после похождения земли я не знаю.
20 минут назад
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