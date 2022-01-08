



Принадлежащая Илону Маску компания SpaceX обнаружила очень необычную проблему. Запущенный ею спутниковый интернет Starlink перестал работать у некоторых пользователей, и дело вовсе не в технических неполадках, а в поведении диких животных.



Обладатели интернет-систем Starlink выставляют ресивер на улицу для более уверенного приёма сигнала, причём у «тарелки» предусмотрен режим Snow Melt, в котором она обогревается, что позволяет избежать того, чтобы её засыпало снегом или на ней образовалась наледь. Об этой особенности «тарелок» Starlink узнали уличные кошки, которые сбегаются погреться на их поверхности. А это, само собой, приводит к сбоям в работе интернета или полному отключению сети.







Очевидным образом компания SpaceX никак не может помешать кошкам греться на «тарелках» Starlink. Она лишь посоветовала своим пользователям устанавливать их там, куда не могут добраться животные (например, на огороженной территории или на крыше дома). Впрочем, на теплом местечке собираются не только кошки, но и другие существа, желающие согреться, например птицы (только им гораздо проще добраться — они умеют летать).







