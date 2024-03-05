Сравнение автономности: iPhone 15 Pro Max, Xiaomi 14 Ultra и Samsung Galaxy S24 Ultra

Этап 1 — Игры

iPhone 15 Pro Max — 73% Xiaomi 14 Ultra — 70% Galaxy S24 Ultra — 68% OnePlus 12 — 68% Xiaomi 14 Pro — 65% Pixel 8 Pro — 54%

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Этап 2 — YouTube



iPhone 15 Pro Max — 54% Xiaomi 14 Ultra — 52% Galaxy S24 Ultra — 50% OnePlus 12 — 45% Xiaomi 14 Pro — 44% Pixel 8 Pro — 29%

Этап 3 — Браузер



iPhone 15 Pro Max — 46% Xiaomi 14 Ultra — 42% Galaxy S24 Ultra — 41% Xiaomi 14 Pro — 33% OnePlus 12 — 30%

Этап 4 — короткие видеоролики

iPhone 15 Pro Max — 38% Galaxy S24 Ultra — 32% Xiaomi 14 Ultra — 31% Xiaomi 14 Pro — 21% OnePlus 12 — 18%

Этап 5 — запись видео

iPhone 15 Pro Max — 11 часов и 39 минут Xiaomi 14 Ultra — 11 часов 15 минут Galaxy S24 Ultra — 11 часов 2 минуты OnePlus 12 — 10 часов 59 минут Xiaomi 14 Pro — 10 часов 33 минуты Pixel 8 Pro — 8 часов и 49 минут

Также в тесте приняли участие OnePlus 12, Pixel 8 Pro и Xiaomi 14 Pro. Смартфоны усиленно пытались разрядить длительными игровыми сессиями, просмотром и записью видео. Испытания продлились почти 12 часов.Эксперимент провел YouTube-канал TechDroider. Испытание проходило в пять этапов с разной степенью нагрузки на батарею. После каждого фиксировался остаточный заряд аккумулятора.Все претенденты на звание самого живучего смартфона обладают практически одинаковыми характеристиками экрана. Емкость аккумулятора некоторых моделей наоборот отличалась, что, как оказалось, не всегда говорит о слабой автономности.Стартовая задача оказалась самой серьезной и ресурсоемкой. На смартфонах запустили игру PUBG Mobile. После более трех часов гейминга результаты аккумуляторов снизились до следующих цифр:Следующим испытанием стал марафон YouTube-видео в FullHD-разрешении при 60 кадрах в секунду. Вот следующие результаты конкурсантов:В третьем раунде смартфоны подвергли испытанию Гугл хромом — одним из самых «прожорливых» браузеров. Исключением стал iPhone — его тестировали в родном Safari. Результаты фиксировались через приложение Blue Busters UFO Test. По итогам, Pixel 8 Pro практически выбыл из гонки, поскольку его заряд упал до 7%. Другие модели перешли на следующий этап со следующими показателями:При запуске роликов в соцсетях Pixel 8 Pro окончательно покинул гонку, продержавшись чуть менее получаса. Остальные выдержали полуторачасовое испытание и встретили финал со следующим уровнем заряда:На финишной прямой смартфоны заставили работать до отказа со включенной камерой. Финалист немного не дотянул до 12 часов непрерывной работы. В итоге смартфоны показали следующие возможности автономности: