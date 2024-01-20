Сравнение Samsung Galaxy S24 Ultra с iPhone 15 Pro Max и Google Pixel 8 Pro в тесте автономности

Galaxy S23 Ultra — 8 часов 10 минут;

Pixel 8 Pro — 10 часов 00 минут;

iPhone 15 Pro Max — 10 часов 20 минут;

Galaxy S24 Ultra — 10 часов 59 минут.

Автор YouTube-канала XEETECHCARE Заряб Хан первым сравнил время работы без подзарядки свежевышедшего флагмана Samsung Galaxy S24 Ultra с iPhone 15 Pro Max, Google Pixel 8 и прошлогодним Galaxy S23 Ultra. Такого мы точно не ждали.Интересно, что на протяжении первых 3 часов Galaxy S24 Ultra шёл вровень с iPhone 15 Pro Max — оба смартфона разрядились до ~80%, а вот после двух часов просмотра роликов на YouTube флагман Apple начал резко сдавать позиции. За 5,5 часов iPhone разрядился до 61%, Galaxy S24 Ultra — до 73%, Pixel 8 Pro — до 56% и Galaxy S23 Ultra — до 43%. Вероятно, дело в новом чипе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, поскольку аккумулятор в топовом девайсе Samsung остался прежним (5000 мАч).Вот какие результаты показали все тестируемые смартфоны:Лидером в этом сравнении стал новый флагман Samsung, который проработал на полчаса дольше iPhone. Однако тут важно понимать, что результаты в реальной жизни могут различаться. Всё будет зависеть только от ваших индивидуальных сценариев использования.