Сравнение Samsung Galaxy S25 Ultra и iPhone 16 Pro Max. Что купить?





Эльдар Муртазин сравнил два флагманских устройства от Samsung и Apple. Анализу подверглись «железные» характеристики, удобство, польза, а также соотношение цены и качества смартфона. Вкратце рассказываем все плюсы и минусы моделей, которые выделил автор материала. Эльдар Муртазин сравнил два флагманских устройства от Samsung и Apple. Анализу подверглись «железные» характеристики, удобство, польза, а также соотношение цены и качества смартфона. Вкратце рассказываем все плюсы и минусы моделей, которые выделил автор материала. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Корпус и эргономика

Дисплей

Камера

Автономность и зарядка

Память

Уникальные возможности

Искусственный интеллект

Цена и гарантия

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Габариты моделей практически идентичны, но вес iPhone 16 Pro Max на 9 гр больше. Оба обрамлены матовой титановой рамкой и отличаются лишь углами — у Samsung они острые.На стеклянной спинке iPhone не остается царапин от ключей и посторонних предметов, в тот момент как у Galaxy S25 Ultra появляются белесые линии, заметные на свету. Однако Samsung повысила прочность своих устройств, благодаря чему разбить их куда сложнее, чем смартфоны Apple.Apple по сей день ограничивается использованием Face ID, когда Samsung взяла в оборот сканер отпечатков пальца. Им можно подтверждать оплату, ограничивать доступ к приложениям — сценариев множество. Даже для разблокировки Galaxy S25 Ultra можно выбрать наиболее удобный способ, у iPhone 16 Pro Max — только лицо и код.Экран Galaxy S25 Ultra работает даже если пальцы намокли или укутаны в перчатки, а у iPhone 16 Pro Max нет.Samsung позволяет настроить температуру экрана и цветовой охват. Владельцы Apple довольствуются настройками по умолчанию или извращаются с режимом для дальтоников.Galaxy S25 Ultra поддерживает заданные 120 Гц. iOS может отключить плавность ради энергосбережения. То же самое можно сказать и про пиковый уровень яркости.У Galaxy S25 Ultra есть функция адаптивный цветовой тон, которая работает благодаря двум sRGB датчикам. Они оценивают освещение вокруг телефона и выстраивают баланс белого. TrueTone у Apple основана на одном датчике, который видит освещение только в одном направлении.Дисплей Galaxy S25 Ultra не собирает блики в отличие от iPhone 16 Pro Max.Этот пункт скорее зависит от вкуса восприятия снимков. Оба смартфона снимают хорошо, за что их можно похвалить. Но есть и темная сторона. Samsung использует один и тот же модуль уже несколько лет подряд, Apple также вносит мизерные изменения от модели к модели.Galaxy S25 Ultra снабдили аккумулятором 5000 мА·ч, поддержкой зарядного устройства мощность 45 Вт, которое зарядит смартфон с 0 до 100% за 47 мин.У iPhone 16 Pro Max аккумулятор на 4685 мА·ч, зарядка мощностью 30 Вт, и время полного заряда достигает 2 часов 20 минут. Кроме того, Apple до сих пор не реализовала реверсивную зарядку в своих смартфонах.Автономность смартфонов равносильная, с учетом того, что Apple самостоятельно занижает яркость и вырубает фоновые приложения. Samsung позволяет настраивать все по своему усмотрению.iPhone не умеет долго держать приложения в памяти и выгружает их. Проблема решилась бы увеличением «оперативки», но у топовых моделей их всего 8 ГБ, а купить смартфон с увеличенной памятью невозможно — Apple таких не делает. Galaxy S25 Ultra позволяет выбрать конфигурацию вплоть до 16 ГБ.У Galaxy S25 Ultra есть ряд полезных фишек — S Pen для рисования и заметок, DEX, превращающий смартфон в карманный ПК при наличии клавиатуры и мыши, KNOX для шифровки данных и приложений. На их фоне Apple стагнирует, предлагая лишь кнопку Camera Control, которая нужна далеко не всем.Пока iPhone начинает раскачиваться со своим Apple Intelligence, Samsung выпустил уже третье поколение Galaxy AI. В результате «яблочный» ИИ работает далеко не на всех языках и крайне плохо. Корейцы же стали поставщиком одних из самых продвинутых ИИ-алгоритмов, поддерживающих, в том числе и русский язык.В официальном ретейле базовые Galaxy S25 Ultra и iPhone 16 Pro Max на 256 ГБ стоят 160 и 165 тыс руб соответственно. Если выбирать «кавказский» регион, то Samsung обеспечивает официальную гарантию на год. Apple же никаких обязательств перед российскими покупателями не несет. Кроме того, на iOS возникают сложности с банковскими приложениями, чего нельзя сказать о системе Android.