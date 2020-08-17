Администрация Трампа воспринимает Huawei как есть — в качестве шпионского подразделения Китайской коммунистической партии, им мы принимаем к этой компании меры в соответствии с её статусом. Мы не потерпим попытки компартии подорвать конфиденциальность наших граждан и принадлежащей бизнесу интеллектуальной собственности или целостность сетей связи следующего поколения по всему миру.

Компания начала хитрить и обращаться к сторонним поставщикам. В новых правилах чётко указано, что ей запрещено использовать американское ПО и американское производственное оборудование без специальной лицензии.







Администрация президента США ужесточила санкции в отношении Huawei. Под угрозу поставлен весь бизнес по производству смартфонов этой компании.Введённые ранее санкции запрещали производство процессоров Kirin компанией HiSilicon, которая принадлежит Huawei. А теперь власти США запретили Huawei закупать процессоры независимо от места разработки и сборки, если в них используются американские компоненты, технологии и программное обеспечение.Министерство торговли США добавило в санкционный список ещё 38 компаний, аффилированных с Huawei, и теперь этот список содержит в общей сложности 152 юрлица, прямо или опосредованно связанных с китайским производителем.Государственный секретарь США Майк Помпео обосновал введение новых запретов заботой о национальной безопасности:Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что принятых в мае санкций против Huawei оказалось недостаточно:Помпео заявил, что Huawei не сможет обойти американское законодательство, заказав производство процессоров или покупкой уже имеющихся чипов. Он также добавил, что компания постоянно пытается нарушить санкционные ограничения обманным путём.HiSilicon, дочка Huawei, не сможет выпускать процессоры Kirin, поскольку они разрабатываются с использованием софта американских компаний Cadence Design Systems и Synopsys, а сборка производится тайваньской компанией TSMC, которая перестанет поставлять Huawei чипы после 15 сентября.