Просчитались, но где? Искусственный интеллект в компьютерах стал огромным разочарованием

Компания Microsoft возлагала большие надежды на то, что должно было стать новой категорией устройств — ИИ-ПК (AI PC). Это компьютеры, оснащённые нейросетевыми модулями и быстрым запуском ИИ-ассистента Copilot с помощью одной кнопки.
Как показало исследование компании Canalys, спрос на ноутбуки со Snapdragon X оказался крайне небольшим, они заняли менее 1,5% рынка Windows-совместимых ПК и менее 0,8% от всего рынка компьютеров. В третьем квартале 2024 года было продано 720 тысяч таких устройств, что очень мало в общем объёме продаж.
В Microsoft подготовились к появлению ИИ-ПК основательно, встроив в Windows 11 несколько нейросетевых инструментов. Помимо Copilot, искусственный интеллект начал задействоваться в Paint для автоматического создания рисунков и обработки изображений и в «Блокноте» для генерирования текста. Также появилась функция Recall, записывающая действия пользователя, чтобы он мог посмотреть, с чем работал в определённый момент прошлого. Производители могут добавлять в выпускаемые устройства собственные утилиты с поддержкой ИИ (например, у Lenovo это наборы софта Creator Zone и AI Now). Они также обязаны оснащать клавиатуры своих ноутбуков отдельной кнопкой для запуска Copilot.
В некоторых странах мира (в том числе в России) ИИ-возможности Windows 11 недоступны, что тоже сдерживает и без того более чем скромные продажи так называемых ИИ-ПК. Опрос, проведённый Canalys среди компаний, торгующих компьютерами, показал, что 31% из них вообще не планируют продавать ИИ-ПК в 2025 году, а 34% ожидают, что доля их продаж не превысит 10%. Также выяснилось, что покупатели не идут целенаправленно за покупкой компьютера с поддержкой нейросетей, а приобретают устройства на замену устаревшим — тем, что не могут обновиться до Windows 11 с Windows 10 и более старых версий ОС из-за аппаратного несоответствия требованиям.