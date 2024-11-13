Стала известна дата, когда RuStore появится на iPhone и iPad

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий препятствовать установке магазина приложений RuStore на любых смартфонах и планшетах, в том числе производства Apple. Из-за программных ограничений использование сторонних магазинов в iOS и iPadOS невозможно во всех странах, за исключением территории Евросоюза, и российские законодатели решили перенять опыт своих европейских коллег
Предлагается дополнить Закон «О защите прав потребителей» положением о том, что «при использовании и продаже в РФ ряда технически сложных товаров с предустановленным программным обеспечением потребителю должна быть обеспечена возможность устанавливать и обновлять программы с использованием RuStore, а также осуществлять платежи при установке и использовании таких программ». Перечень технически сложных товаров, на которые распространится такое требование, установит кабинет министров.
Этот законопроект запретит производителям смартфонов и планшетов препятствовать использованию RuStore на продающихся в России устройствах, а также мешать проведению оплаты в приложениях, установленных через RuStore. В настоящее время существует версия RuStore для Android, а на iOS и iPadOS этот магазин невозможно установить из-за ограничений этих платформ.
Законопроекту предстоит пройти ещё два чтения в Госдуме, после чего он может быть одобрен Советом Федерации и подписан президентом РФ. В случае принятия он вступит в силу с 1 сентября 2025 года. По словам замглавы комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина, версия RuStore для iOS уже разработана и станет доступна сразу же после того как закон начнёт действовать. Он также подчеркнул, что новая норма не станет основанием для запрета смартфонов и планшетов Apple в России, а лишь будет регламентировать доступ граждан РФ к различным магазинам приложений. По его словам, компания сама заинтересована в появлении RuStore на её устройствах, которые продаются в РФ.