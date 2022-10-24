Стали известны характеристики криптосмартфона Solana Saga от создателей Essential Phone





Компания Solana Mobiles, основанная выходцами из Essential, раскрыла дизайн и основные технические характеристики криптосмартфона Saga.



В корпусе девайса используются премиальные материалы — титановые вставки, рама из нержавеющей стали и керамическая задняя панель. Все ключи хранятся в защищённом блоке оборудования с помощью Seed Vault, а транзакции в магазине Solana dApp Store можно подписывать с помощью сканера отпечатков пальцев.



Девайс может похвастаться 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, мощнейшим чипсетом Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и накопителем стандарта UFS 3.1 на 512 ГБ. Кроме того, в смартфоне предусмотрен слот для SD-карты.



На задней панели расположены две камеры — основная Sony IMX766 на 50 Мп и сверхширик IMX373 на 12 Мп. Разрешение фронталки составляет ​​16 Мп. Среди прочих особенностей — Android 13, поддержка сетей 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS + ГЛОНАСС, USB Type-C, NFC-модуль, а также аккумулятор ёмкостью 4110 мАч с поддержкой проводной и беспроводной зарядки.



Уникальность смартфона, по словам разработчиков, заключается в децентрализованном магазине приложений и поддержке приложений Web3.



Solana Saga уже можно предзаказать, оставив возвращаемый депозит в размере $100. Сам девайс оценён в $1000. Производитель обещает начать поставки смартфона в начале 2023 года.