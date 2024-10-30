Стали известны особенности процессоров M4 Pro и M4 Max из новых моделей MacBook Pro

Компания Apple представила новые модели MacBook Pro, а также рассказала о том, какими характеристиками обладают установленные в них процессоры M4 Pro и M4 Max.
Эти процессоры производятся на мощностях фабрики TSMC в Тайване по 3-нанометровому техпроцессу N3E. Ранее Apple использовала в своих компьютерах и ноутбуках процессоры Intel, но несколько лет назад перешла на собственную разработку Apple Silicon, в основе которой лежат гораздо более энергоэффективные вычислительные ядра ARM (те же самые, что находят применение в чипах для смартфонов, планшетов, носимой электроники и гаджетов умного дома).
M4 Pro обладает 14 ядрами центрального процессора (10 производительных ядер и 4 энергоэффективных ядра), а в графическом чипе до 20 ядер. Графика показывает двухкратный прирост в сравнении с видеочипом в M4, а пропускная способность памяти выросла на 75% относительно предыдущего поколения чипов и в три раза, если сравнить с M1 Pro.
M4 Max обладает 16 ядрами центрального процессора (12 производительных ядер и 4 энергоэффективных ядра), в графическом чипе до 40 ядер, а нейронный модуль работает в три раза быстрее, чем в M1 Pro. Предусмотрена поддержка до 128 ГБ объединённой памяти с пропускной способностью до 546 Гбит/с. Также имеется улучшенный движок Media Engine, два движка видеокодирования и два акселератора ProRes для работы с графикой. В среднем M4 Max показывает 3,5-кратное повышение производительности в сравнении с M1 Pro.
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