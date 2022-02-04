9 февраля компания Samsung проведёт презентацию, на которой будут показаны смартфоны из серии Galaxy S22. Сайт Mobiltelefon поделился информацией о том, по каким ценам будут продаваться в России все версии и модификации новых флагманов.

Разброс цен огромный — от 79 990 рублей за базовую версию Galaxy S22 до 139 990 рублей за Galaxy S22 Ultra в топовой конфигурации.

  • Galaxy S22 (8 + 128 ГБ) — 79 990 р.
  • Galaxy S22 (8 + 256 ГБ) — 84 990 р.
  • Galaxy S22+ (8 + 128 ГБ) — 94 990 р.
  • Galaxy S22+ (8 + 256 ГБ) — 99 990 р.
  • Galaxy S22 Ultra (12 + 256 ГБ) — 129 990 р.
  • Galaxy S22 Ultra (12 + 512 ГБ) — 123 990 р.

Прошлогодние флагманы из серии Galaxy S21 продавались в России на старте заметно дешевле — от 74 990 рублей за базовую версию Galaxy S22 до 127 990 рублей за Galaxy S22 Ultra в топовой конфигурации. Таким образом, повышение цен составило от 5 до 12 тысяч рублей в зависимости от модели и объёма памяти. Стоит отметить, что цены на флагманы Samsung вырастут не только в России, но и в других странах. Это обусловлено увеличением их себестоимости, которая вызвана ростом цен на электронные компоненты.


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