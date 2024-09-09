Стали известны все характеристики iPhone 16 Pro и Pro Max

Александр


Незадолго до предстоящей презентации Apple инсайдеры слили предполагаемые характеристики двух флагманов, которые компания представит сегодня — iPhone 16 Pro и Pro Max. Новинки получат слегка изменённый дизайн и улучшенные характеристики. Также в них будет интегрирована поддержка функций на основе искусственного интеллекта, часть из которых появится в младших и более старых моделях.

iPhone 16 Pro


  • Экран 6,3 дюйма с увеличенной яркостью и частотой обновления 60 Гц
  • Процессор Apple A18 Pro
  • 8 ГБ оперативной памяти
  • Искусственный интеллект Apple Intelligence (с ChatGPT и Siri)
  • Тройная основная камера (главный модуль f/1.78 на 48 Мп, ультраширик f/2.2 на 48 Мп, телефото f/2.8 с 5-кратным оптическим зумом и разрешением 12 Мп), запись 4K-видео с частотой 120 Гц, физическая кнопка для запуска камеры и съёмки
  • Фронтальная камера 12 Мп
  • Wi-Fi 7
  • Аккумулятор 3577 мАч
  • Цвета: чёрный, белый, натуральный и золотисто-титановый
  • Накопитель: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ
  • Цена: от 1099 долларов


iPhone 16 Pro Max


  • Экран 6,9 дюйма с увеличенной яркостью и частотой обновления 60 Гц
  • Процессор Apple A18 Pro
  • 8 ГБ оперативной памяти
  • Искусственный интеллект Apple Intelligence (с ChatGPT и Siri)
  • Тройная основная камера (главный модуль f/1.78 на 48 Мп, ультраширик f/2.2 на 48 Мп, телефото f/2.8 с 5-кратным оптическим зумом и разрешением 12 Мп), запись 4K-видео с частотой 120 Гц, физическая кнопка для запуска камеры и съёмки
  • Фронтальная камера 12 Мп
  • Wi-Fi 7
  • Аккумулятор 4676 мАч
  • Цвета: чёрный, белый, натуральный и золотисто-титановый
  • Накопитель: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ
  • Цена: от 1199 долларов

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Комментарии

lonelysoul
+402
lonelysoul
Частота обновления экрана 60 Гц?
Сегодня в 12:16
#
tellurian
+1772
tellurian lonelysoul
Скорее ошиблись у про и про Макс 120Гц.
Сегодня в 12:46
#
Dmitriy
+1138
Dmitriy
Надеюсь это нелепые догадки + опечатки, иначе все грустно.
Сегодня в 13:08
#
+57
Gntlmn Mthfcng
Все-таки подняли стоимость на 100$…
Сегодня в 13:35
#
SithV
+1711
SithV Gntlmn Mthfcng
по версии авторов. сегодня узнаем наверняка…
2 часа назад в 14:14
#
banditos
+148
banditos
Со вчерашнего дня уже на горбухе;)
21 минуту назад
#

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