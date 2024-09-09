Стали известны все характеристики iPhone 16 Pro и Pro Max

Незадолго до предстоящей презентации Apple инсайдеры слили предполагаемые характеристики двух флагманов, которые компания представит сегодня — iPhone 16 Pro и Pro Max. Новинки получат слегка изменённый дизайн и улучшенные характеристики. Также в них будет интегрирована поддержка функций на основе искусственного интеллекта, часть из которых появится в младших и более старых моделях.
iPhone 16 Pro
- Экран 6,3 дюйма с увеличенной яркостью и частотой обновления 60 Гц
- Процессор Apple A18 Pro
- 8 ГБ оперативной памяти
- Искусственный интеллект Apple Intelligence (с ChatGPT и Siri)
- Тройная основная камера (главный модуль f/1.78 на 48 Мп, ультраширик f/2.2 на 48 Мп, телефото f/2.8 с 5-кратным оптическим зумом и разрешением 12 Мп), запись 4K-видео с частотой 120 Гц, физическая кнопка для запуска камеры и съёмки
- Фронтальная камера 12 Мп
- Wi-Fi 7
- Аккумулятор 3577 мАч
- Цвета: чёрный, белый, натуральный и золотисто-титановый
- Накопитель: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ
- Цена: от 1099 долларов
iPhone 16 Pro Max
- Экран 6,9 дюйма с увеличенной яркостью и частотой обновления 60 Гц
- Процессор Apple A18 Pro
- 8 ГБ оперативной памяти
- Искусственный интеллект Apple Intelligence (с ChatGPT и Siri)
- Тройная основная камера (главный модуль f/1.78 на 48 Мп, ультраширик f/2.2 на 48 Мп, телефото f/2.8 с 5-кратным оптическим зумом и разрешением 12 Мп), запись 4K-видео с частотой 120 Гц, физическая кнопка для запуска камеры и съёмки
- Фронтальная камера 12 Мп
- Wi-Fi 7
- Аккумулятор 4676 мАч
- Цвета: чёрный, белый, натуральный и золотисто-титановый
- Накопитель: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ
- Цена: от 1199 долларов
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