Стало известно, каким будет фитнес-браслет Xiaomi Band 8 Pro

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Компания Xiaomi объявила о предстоящем анонсе новинки, которая скорее всего станет хитом. 14 августа, помимо других устройств, будет представлен фитнес-браслет Band 8 Pro.Немного информации о Xiaomi Band 8 Pro всё же есть. Известно, что он получит прямоугольный экран диагональю 1,74 дюйма с поддержкой 16,7 миллиона цветов, частотой обновления 60 Гц и возможностью постоянной работы в режиме Always-on-Display. Также сообщается о наличии GPS-модуля, NFC, датчика SpO2 и расширенном наборе спортивных режимов.Через несколько дней будут раскрыты все остальные подробности об этой новинке. Тогда же будет объявлено, когда она появится в продаже и по какой цене.