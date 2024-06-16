Стало известно, каким будет следующий складной флагман Samsung

Александр


Сайт Smartpix опубликовал эксклюзив, в котором раскрываются характеристики и особенности Galaxy Z Flip6. Это складной смартфон, который компания Samsung представит в июле.

Сообщается, что Galaxy Z Flip6 будет оснащён самым топовым к настоящему моменту процессором от компании Qualcomm — Snapdragon 8 Gen 3 с разогнанной тактовой частотой 3,39 ГГц. Внешний экран — sAMOLED диагональю 3,4 дюйма с разрешением 748×720 пикселей, а в раскрытом виде появляется экран Dynamic AMOLED 2X диагональю 6,7 дюйма с разрешением 2640×1080 пикселей и кадровой частотой от 1 до 120 Гц. В смартфоне используется оперативная память типа LPDDR5X и накопитель стандарта UFS 4.0 объёмом 256 или 512 ГБ. Селфи-камера 10-мегапиксельная, а в основной два модуля — главный на 50 Мп и ширик на 12 Мп. В наличии модули Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 и NFC, также предусмотрена 25-ваттная проводная зарядка. Смартфон будет работать на Android 14 с актуальной версией оболочки One UI.

Предварительно известны и цены: версия с 256 ГБ памяти будет стоить 1099 долларов, а 512 ГБ — 1219 долларов. В пересчёте на наши деньги получается около 98 и 108 тысяч рублей.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
-1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Покупатель пожаловался, что Ozon прислал ему «ведро с гайками» вместо топового смартфона Samsung
Восемь бюджетных смартфонов Galaxy начали получать большое и важное обновление One UI от Samsung
Galaxy Watch 7 заткнут за пояс все модели Apple Watch, и вот почему

Рекомендации

Рекомендации

Wylsacom рассказал, что делать, если Apple и Google заблокируют смартфоны в России
На Ozon появились поддельные SSD-накопители. Вы будете смеяться, когда узнаете, из чего они сделаны
На Ozon появились поддельные ноутбуки. Вы будете смеяться, когда увидите их характеристики
Nokia N90×Nothing: смартфон, о котором можно только помечтать

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии