Стало известно, каким будет следующий складной флагман Samsung





Сайт Smartpix опубликовал



Сообщается, что Galaxy Z Flip6 будет оснащён самым топовым к настоящему моменту процессором от компании Qualcomm — Snapdragon 8 Gen 3 с разогнанной тактовой частотой 3,39 ГГц. Внешний экран — sAMOLED диагональю 3,4 дюйма с разрешением 748×720 пикселей, а в раскрытом виде появляется экран Dynamic AMOLED 2X диагональю 6,7 дюйма с разрешением 2640×1080 пикселей и кадровой частотой от 1 до 120 Гц. В смартфоне используется оперативная память типа LPDDR5X и накопитель стандарта UFS 4.0 объёмом 256 или 512 ГБ. Селфи-камера 10-мегапиксельная, а в основной два модуля — главный на 50 Мп и ширик на 12 Мп. В наличии модули Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 и NFC, также предусмотрена 25-ваттная проводная зарядка. Смартфон будет работать на Android 14 с актуальной версией оболочки One UI. Сайт Smartpix опубликовал эксклюзив , в котором раскрываются характеристики и особенности Galaxy Z Flip6. Это складной смартфон, который компания Samsung представит в июле.Сообщается, что Galaxy Z Flip6 будет оснащён самым топовым к настоящему моменту процессором от компании Qualcomm — Snapdragon 8 Gen 3 с разогнанной тактовой частотой 3,39 ГГц. Внешний экран — sAMOLED диагональю 3,4 дюйма с разрешением 748×720 пикселей, а в раскрытом виде появляется экран Dynamic AMOLED 2X диагональю 6,7 дюйма с разрешением 2640×1080 пикселей и кадровой частотой от 1 до 120 Гц. В смартфоне используется оперативная память типа LPDDR5X и накопитель стандарта UFS 4.0 объёмом 256 или 512 ГБ. Селфи-камера 10-мегапиксельная, а в основной два модуля — главный на 50 Мп и ширик на 12 Мп. В наличии модули Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 и NFC, также предусмотрена 25-ваттная проводная зарядка. Смартфон будет работать на Android 14 с актуальной версией оболочки One UI.

Подписаться на iGuides в Telegram , чтобы узнать обо всем первым

Предварительно известны и цены: версия с 256 ГБ памяти будет стоить 1099 долларов, а 512 ГБ — 1219 долларов. В пересчёте на наши деньги получается около 98 и 108 тысяч рублей.