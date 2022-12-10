Стало известно, сколько будет стоить iPhone 15 Ultra. Не сильно дороже, чем iPhone 14 Pro Max





Инсайдер LeaksApplePro поделился новыми сведениями относительно цены, которую Apple установит на свой топовый флагманский смартфон в следующем году. iPhone 15 Ultra будет стоить дороже, чем актуальный флагман iPhone 14 Pro Max и на это есть ряд причин.



По данным LeaksApplePro, iPhone 15 Ultra будет продаваться примерно на 100-200 долларов дороже, чем iPhone 14 Pro Max. Это значит, что в США он будет стоить от 1200-1300 долларов в версии с минимальным накопителем (вероятно, 128 ГБ) и выше в зависимости от объёма памяти.



Кое-что о модели iPhone 15 Ultra уже известно на уровне слухов. Ожидается, что у этой модели будет титановый корпус, двойная фронтальная камера, более производительный процессор, камера с улучшенными характеристиками (в том числе с оптическим зумом), закруглённая по краям задняя панель. Себестоимость iPhone 15 Ultra будет рекордно высокой для Apple (на 90 долларов выше, чем у iPhone 14 Pro Max), что несомненно скажется на его розничной цене.



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