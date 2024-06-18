«Старпёры» создают секс-куклу, с которой можно поговорить. А нужно ли?

Александр


Китайская компания с названием Starpery Technology собирается выпустить куклу для взрослых утех, которая не только податлива, но может и поговорить. Физическое тело уже есть, дело за малым — создать языковую модель наподобие ChatGPT. 

Первую партию «резиновых женщин» собираются выпустить в продажу к концу 2024 года. Прототип обещан к августу, планируется ли бета-тест для всех желающих, не сообщается. У таких кукол будет традиционный металлический скелет и силиконовая оболочка, но также необходимо оснастить их датчиками с компьютерным зрением, чтобы они распознавали владельца и понимали, в каком настроении он находится, чтобы найти нужные слова для эмоционального контакта с ним. Не женщина, а мечта!

Компания Starpery Technology уже выпускает обычных секс-кукол, которые издалека и для людей с плохим зрением совершенно не отличаются от обычных женщин из плоти и крови. Они продаются по ценам от 1500 долларов и выше за штуку, но очевидно, что ИИ-версии будут оценены ещё дороже.



Инженеры Starpery Technology также хотят создать роботов-гуманоидов, которые будут помогать с домашними делами (например, приборкой). Проблема в том, что такие роботы весят по 40 кг, и при этом они недостаточно манёвренны, что создаёт риск травмирования для их владельцев. Секс-куклы легче, и вроде бы пока никого не убили не покалечили.

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Комментарии

+125
lokky
Бабы нужны не для разговора. Кузнецов не в курсе 😂
19 июня 2024 в 01:23
#
Aspard
+567
Aspard
Автор, ды не просто дeбил, ты полный дoлбoёб...
19 июня 2024 в 15:09
#
kardigan
+3663
kardigan Aspard
Полностью поддерживаю😀
19 июня 2024 в 15:19
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+379
ubivec78
робожена всё ближе))) вот если она ещё научится готовить, уборку в доме делать, по магазинам ходить- точно заменю живую))))
19 июня 2024 в 17:09
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+4469
Gabriel
Я надеюсь они не додумаются выпустить резиновую куклу Тима Кука)
Для бесед конечно же)))))
19 июня 2024 в 21:16
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