«Старпёры» создают секс-куклу, с которой можно поговорить. А нужно ли?

Китайская компания с названием Starpery Technology собирается выпустить куклу для взрослых утех, которая не только податлива, но может и поговорить. Физическое тело уже есть, дело за малым — создать языковую модель наподобие ChatGPT.
Первую партию «резиновых женщин» собираются выпустить в продажу к концу 2024 года. Прототип обещан к августу, планируется ли бета-тест для всех желающих, не сообщается. У таких кукол будет традиционный металлический скелет и силиконовая оболочка, но также необходимо оснастить их датчиками с компьютерным зрением, чтобы они распознавали владельца и понимали, в каком настроении он находится, чтобы найти нужные слова для эмоционального контакта с ним. Не женщина, а мечта!
Компания Starpery Technology уже выпускает обычных секс-кукол, которые издалека и для людей с плохим зрением совершенно не отличаются от обычных женщин из плоти и крови. Они продаются по ценам от 1500 долларов и выше за штуку, но очевидно, что ИИ-версии будут оценены ещё дороже.
Инженеры Starpery Technology также хотят создать роботов-гуманоидов, которые будут помогать с домашними делами (например, приборкой). Проблема в том, что такие роботы весят по 40 кг, и при этом они недостаточно манёвренны, что создаёт риск травмирования для их владельцев. Секс-куклы легче, и вроде бы пока никого не убили не покалечили.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым