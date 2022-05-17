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Стартовал предзаказ на Яндекс Станцию второго поколения, а мы уже распаковали новинку

Георгий
Яндекс Станция 2

Яндекс открыл предзаказ на Станцию второго поколения. У неё есть поддержка протокола Zigbee, умный звук и новый дизайн. Станцию можно купить отдельно или в комплекте с умными устройствами Aqara, которые тоже работают на Zigbee. Новая Станция стоит 16 990 рублей, комплект — 18 990.

Умный дом

К новой Станции можно подключить самые разные устройства, от умных лампочек до датчиков. Это первая умная колонка Яндекса с поддержкой протокола Zigbee. Его особенность в том, что он не требует больших  энергозатрат и позволяет обмениваться данными напрямую, даже без интернета. Поэтому колонка способна взаимодействовать со множеством устройств и обеспечивает бесперебойную работу датчиков. Управлять устройствами или подключать их к колонке можно просто голосом. Например, чтобы Станция обнаружила датчик, достаточно сказать: «Алиса, найди датчик». 

Яндекс Станция 2

В набор умных устройств Aqara, которые продаются вместе с колонкой, входят умная лампочка, кнопка и датчики: движения и освещения, температуры и влажности. Они помогают сделать жизнь более удобной. Например, пользователи смогут настроить умный дом так, чтобы в прихожей автоматически включался свет.

Звук и дизайн

За звук отвечают два широкополосных динамика общей мощностью 30 Вт и акустическая решетка, разработанная специально для новых колонок. Она имеет апериодическую структуру, который не искажает звучания. Также колонка Яндекса стала поддерживать технологию room correction — она заметно уменьшает искажения звука, связанные с акустикой помещения.

Яндекс Станция 2

Яндекс Станция второго поколения напоминает по форме первую. Кольцо Алисы эволюционировало и превратилось в светящуюся LED-панель — она переливается, отражая рисунок музыки или высвечивая прогноз погоды. А если включить трек и сказать Алисе: «Мне нравится», она покажет в ответ сердечко.

Мы уже распаковали Яндекс Станцию второго поколения, попробовали её в деле и скоро поделимся впечатлениями в подробном обзоре.



Предзаказ на новую Станцию можно оформить на Яндекс Маркете, в «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, ОZON, «Связной» и у других ритейлеров. В продажу устройства поступят 31 мая. Новую Станцию можно будет приобрести вместе с подпиской Плюс Мульти и оплачивать равными частями в течение 12 или 36 месяцев.


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