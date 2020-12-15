Компания Apple выпустила обновление iOS 12.5 для старых моделей iPhone, а также watchOS 6.3 для тех моделей Apple Watch, которым недоступны свежие апдейты.
iOS 12.5 добавляет старым смартфонам Apple (серии iPhone 5s и iPhone 6) поддержку технологии COVID-19 Exposure Notifications, которая была разработана для борьбы с коронавирусной инфекцией. Она позволяет отслеживать мобильные устройства, находящиеся поблизости с пользователем, и оповещает его в том случае, если у тех, с кем он контактировал, был обнаружен COVID-19.
В ноябре 2020 года в России было выпущено приложение «Госуслуги.COVID трекер». Оно создано на базе технологии COVID-19 Exposure Notifications специалистами Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций при участии Министерства здравоохранения, а также компаний Apple и Google.
Ваше устройство ищет и запоминает данные других устройств поблизости используя технологию exposure notification, которую совместно разработали компании Apple и Google. Данная технология фиксирует через ваш Bluetooth устройства других пользователей, обмениваясь с ними случайными ключами. Ваше устройство хранит свой список ключей локально не передавая его наружу. Если кто-то из пользователей заболел и у него положительный тест на COVID-19. Он сообщает об этом анонимно через приложение, предоставляя только доступ к своим случайным ключам за последние две недели.
Самое свежее обновление для актуальных моделей iPhone — iOS 14.3. Оно было выпущено 14 декабря и содержит несколько заметных нововведений, в том числе поддержку сервиса Fitness+ и наушников AirPods Max. Ранее технология COVID-19 Exposure Notifications поддерживалась только на устройствах с iOS 13.5 и более новыми версиями iOS.
watchOS 6.3 не добавляет смарт-часам Apple никаких новых возможностей. В нём всего лишь устранены некоторые баги, а также усилена безопасность.
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Такое уже было когда на watchOS 6 вроде переходили, потом опять плохо стало с батареей. Сейчас прям как третье дыхание)