Старые смартфоны Samsung получат функцию, как у Galaxy S24

Артем
керыфкеоы.png

В список вошли прошлогодние модели смартфонов и планшетов. По словам портала Gizmochina, они получат функцию Instant Slow-mo, которая стала частью платформы Galaxy AI.

Instant Slow-mo при помощи искусственного интеллекта делает из обычного видео замедленное. Фишка впервые появилась во флагманских моделях Samsung Galaxy S24 в 2024 году. В будущем функцией смогут воспользоваться владельцы следующих устройств:

  • Galaxy S23;
  • Galaxy S23 Plus;
  • Galaxy S23 Ultra; 
  • Galaxy Z Fold 5; 
  • Galaxy Z Flip 5;
  • Galaxy Tab S9 Ultra;
  • Galaxy Tab S9 Plus;
  • Galaxy Tab S9.


Компания сообщает, что функция будет поддерживать больше типов видео. В настоящее время он ограничен разрешением в диапазоне от 720p до 8K, 8-битной разрядностью цвета и форматом .mp4.
Скоро совместимость подтянут до 480p, 10 бит, а также добавят поддержку формата .mov.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Владельцев совсем старых смартфонов Samsung попросила не беспокоится. Данную функцию поддерживают устройства с чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и выше.
Появится Instant Slow-mo на вышеупомянутых моделях вместе с обновлением One UI 6.1, которое ожидается в середине 2024 года.
2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
Gizmochina
Cсылки по теме:
Samsung Galaxy S24 получили первое обновление прошивки. Как раз они сейчас мощно подешевели в России
билайн представляет новинки Samsung: Galaxy S24 уже в продаже в России
На YouTube сравнили Samsang Galaxy S24 с чипами Exynos и Snapdragon. Вы знаете результат

Рекомендации

Рекомендации

В России обнаружились поддельные батарейки. У них внутри сюрприз из прошлого
3 функции, которые исчезнут с переходом на HyperOS
В России отключили гаджеты умного дома популярного бренда
Легендарный производитель смарт-часов ушёл с рынка

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии