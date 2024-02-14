Старые смартфоны Samsung получат функцию, как у Galaxy S24

Galaxy S23;

Galaxy S23 Plus;

Galaxy S23 Ultra;

Galaxy Z Fold 5;

Galaxy Z Flip 5;

Galaxy Tab S9 Ultra;

Galaxy Tab S9 Plus;

Galaxy Tab S9.

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В список вошли прошлогодние модели смартфонов и планшетов. По словам портала Gizmochina, они получат функцию Instant Slow-mo, которая стала частью платформы Galaxy AI.Instant Slow-mo при помощи искусственного интеллекта делает из обычного видео замедленное. Фишка впервые появилась во флагманских моделях Samsung Galaxy S24 в 2024 году. В будущем функцией смогут воспользоваться владельцы следующих устройств:Компания сообщает, что функция будет поддерживать больше типов видео. В настоящее время он ограничен разрешением в диапазоне от 720p до 8K, 8-битной разрядностью цвета и форматом .mp4.Скоро совместимость подтянут до 480p, 10 бит, а также добавят поддержку формата .mov.Владельцев совсем старых смартфонов Samsung попросила не беспокоится. Данную функцию поддерживают устройства с чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и выше.Появится Instant Slow-mo на вышеупомянутых моделях вместе с обновлением One UI 6.1, которое ожидается в середине 2024 года.