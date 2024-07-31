Старым складным смартфонам Samsung нашлось необычное применение

Компания Samsung передала американской полиции складные смартфоны Galaxy Z Flip третьего и четвёртого поколений. Полицейские используют их в качестве нагрудных камер для фиксации правонарушений и задержания нарушителей порядка.
В эксперименте участвуют несколько полицейских в Миссури. Они крепят смартфоны к форме с помощью специального чехла и запускают запись видео, когда это становится необходимо.
Инженеры Samsung адаптировали прошивку смартфонов специально для нужд полицейских. К примеру, нажатие на кнопку прибавления громкости моментально запускает запись видео. Кроме того, запись видео может автоматически запускаться, когда смартфон фиксирует погоню или когда полицейские включают сигнализацию. Видеозаписи копируются в облако, чтобы можно было получить к ним доступ, даже если со смартфоном что-то случится.
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