





SteelSeries объявила о начале продаж в России новой игровой мыши Rival 3 Wireless, в которой доступная цена удачно сочетается с возможностью выбора типа беспроводного подключения, более 400 часов автономной работы и энергоэффективным оптическим сенсором.Rival 3 Wireless стала первой игровой мышью, оборудованной новым игровым оптическим сенсором SteelSeries TrueMove Air. Этот датчик отличается высокой энергоэффективностью среди всех разработанных компанией, что позволит Rival 3 Wireless проработать от одного заряда батарей около 400 часов. Теперь геймеры смогут наслаждаться играми без страха, что в самый важный момент им придётся срочно заряжать мышь или заменять батарейки.Также за энергоэффективность Rival 3 Wireless отвечает новая технология Quantum 2.0 Wireless. Беспроводное подключение к системе при помощи USB-донгла с применением диапазона 2,4 ГГц позволяет добиться частоты опроса в 1000 Гц и снизить время задержки до 1 мс, что особенно важно во время напряжённых игровых моментов. С новинкой геймеры получат полную свободу и комфорт беспроводных игровых мышей, сохранив точность и скорость реакции их проводных «собратьев». А для путешествий и работы в транспорте новинка оборудована поддержкой Bluetooth 5.0.Ещё одним преимуществом технологии Quantum 2.0 Wireless является новая система автоматического переключения частот. Она обеспечивает стабильность беспроводного соединения за счёт того, что мышь и подключенный к системе приёмник способны передавать данные с использованием как высоких, так и низких частот диапазона. Помехи могут исходить от находящихся рядом Bluetooth-устройств или мобильных телефонов, но при их появлении мышь мгновенно переключается на альтернативные частоты, чтобы сохранить надёжность и качество соединения.TrueMove Air — сенсор с чувствительностью 18 000 CPI, максимальной скоростью 400 IPS и ускорением до 40G, разработанный с участием PixArt. Он обеспечивает отличную производительность при беспроводном подключении (2,4 ГГц или Bluetooth). Как и сенсор TrueMove Pro, который используется в модели Sensei Ten, новый датчик способен отслеживать положение мыши даже в моменты, когда пользователь приподнимает её над игровой поверхностью.Корпус Rival 3 Wireless изготовлен из прочного полимера, что обеспечивает высокую надёжность конструкции, а механические переключатели мыши рассчитаны на 60 миллионов нажатий. Вес Rival 3 Wireless легко регулируется. Пользователь может установить в мышь либо две AAA-батарейки (общий вес 106 г), либо, если лёгкость для него важнее времени автономной работы — всего одну ААА-батарейку (общий вес 95 г). Мышь также имеет встроенную память для сохранения до пяти профилей, а её настройки можно легко изменить в фирменном приложении SteelSeries Engine.Новинка поступает в продажу в 4 квартале 2020 г. Её стоимость составит 5490 рублей.