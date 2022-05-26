iPhone Гаджеты

Стильный и удобный пауэрбанк для iPhone. Вы точно захотите такой

Артем
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Momax представила внешний аккумулятор Q.Mag Power 8 magSafe и емкостью 5000 мАч.

Momax Q.Mag Power 8, пожалуй самый крутой пауэрбанк для владельцев iPhone. Дизайн в виде прозрачной задней панели, придется по вкусу каждому, кто любит оригинальные гаджеты. Сквозь прозрачную переднюю крышку, можно увидеть как устроена новинка. Микросхемы, магнитное кольцо и реле беспроводной зарядки видны как на ладони. Девайс снабжен емкостью в 5000 мAч и портом для зарядки MFi-Certified Lightning.
По удобству девайс не уступает своей красоте. Светодиодный индикатор подскажет, что ваш iPhone готов к использованию. Магнитное кольцо крепко прилегает к смартфону, а подставка которая находится на передней стороне устройства позволит с комфортом смотреть любимое кино или интересный для вас контент.

Momax Q.Mag Power 8 подходит для iPhone 12 и iPhone 13. С нетерпением ждем, появление новинки на Aliexpress.
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Источник:
Momax
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Комментарии

Сергей Вахтин
+96
Сергей Вахтин
На сайте производителя он продаётся по цене HK$298 (≈2800 рублей).
45 минут назад
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Spid3r
+33
Spid3r
Чет не захотел.
28 минут назад
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