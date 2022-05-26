Стильный и удобный пауэрбанк для iPhone. Вы точно захотите такой

Momax представила внешний аккумулятор Q.Mag Power 8 magSafe и емкостью 5000 мАч.Momax Q.Mag Power 8, пожалуй самый крутой пауэрбанк для владельцев iPhone. Дизайн в виде прозрачной задней панели, придется по вкусу каждому, кто любит оригинальные гаджеты. Сквозь прозрачную переднюю крышку, можно увидеть как устроена новинка. Микросхемы, магнитное кольцо и реле беспроводной зарядки видны как на ладони. Девайс снабжен емкостью в 5000 мAч и портом для зарядки MFi-Certified Lightning.По удобству девайс не уступает своей красоте. Светодиодный индикатор подскажет, что ваш iPhone готов к использованию. Магнитное кольцо крепко прилегает к смартфону, а подставка которая находится на передней стороне устройства позволит с комфортом смотреть любимое кино или интересный для вас контент.Momax Q.Mag Power 8 подходит для iPhone 12 и iPhone 13. С нетерпением ждем, появление новинки на Aliexpress.