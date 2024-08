Ноутбук Infinix INBOOK Y3 Plus появился в России

INBOOK Y3 Plus i3 1215U 8/256 Гб — от 39 990 руб;

INBOOK Y3 Plus i3 1215U 16/512 Гб — от 49 990 руб (46 990 руб по скидке до 15.09.2024);

INBOOK Y3 Plus i5 1235U 16/512 Гб — от 45 990 руб;

INBOOK Y3 Plus R5 5550U 16/512 Гб — от 49 990 руб (38 990 руб по скидке до 15.09.2024;

INBOOK Y3 Plus R7 5700U 16/512 Гб — 52 990 руб.

Модельный ряд новинок представлен версиями на базе процессоров Intel и AMD.Как сообщают представители бренда, возможности Infinix INBOOK Y3 Plus отвечают спецификациям и потребностям пользователей. Толщина корпуса из алюминиевого сплава составляет 17,95 мм, вес — 1,65 кг. 15.6-дюймовый IPS-дисплей имеет разрешение Full HD с частотой обновления 60 Гц. 60% NTSC обеспечивает качественную цветопередачу и яркие впечатления от видеоконтента. За высокую скорость сетевого соединения отвечает Wi-Fi 6 поколения. Все модели серии INBOOK Y3 Plus оснащены батареей емкостью 50 Вт.ч, а объем постоянной памяти составляет 256 или 512 Гб в зависимости от комплектации. Наличие портов, включая два USB-A, два USB-C и HDMI, дает возможность подключения периферии.Серия INBOOK Y3 Plus получила процессоры Intel i3 и i5 и AMD R5 и R7 с объемом оперативной памяти 8 или 16 Гб и встроенным SSD-накопителем на 256 или 512 Гб. Батарея емкостью 50 Вт.ч обеспечивает более 10 часов просмотра веб-страниц, что делает ноутбук хорошим вариантом для работы в течение дня. В России INBOOK Y3 Plus доступен в сером и синем цветах. На серию действует гарантия один год.