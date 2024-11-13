Стоит как неплохой Android-смартфон. Apple выпустила самый люксовый ремешок для Apple Watch







Компания Apple наконец-то запустила продажи нового браслета для Apple Watch в золотом цвете, который был представлен ещё в сентябре. Его оценили в $349, как и другие блочные браслеты бренда.

Компания Apple наконец-то запустила продажи нового браслета для Apple Watch в золотом цвете, который был представлен ещё в сентябре. Его оценили в $349, как и другие блочные браслеты бренда.

Несмотря на название, сам аксессуар изготовлен из сплава нержавеющей стали класса 316L. Он также оснащён фирменной застежкой-бабочкой. Браслет доступен в размерах 42 мм и 46 мм, поэтому он подходить ко всем моделям Apple Watch. При необходимости можно докупить набор с дополнительными звеньями для запястий большего размера. Несмотря на название, сам аксессуар изготовлен из сплава нержавеющей стали класса 316L. Он также оснащён фирменной застежкой-бабочкой. Браслет доступен в размерах 42 мм и 46 мм, поэтому он подходить ко всем моделям Apple Watch. При необходимости можно докупить набор с дополнительными звеньями для запястий большего размера. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

При заказе онлайн браслет в золотом цвете доставят только в конце декабря. Скорее всего, в России он появится в начале следующего года по цене ~40 тысяч рублей.