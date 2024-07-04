Страницу характеристик Samsung Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6 слили в сеть целиком

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Всего за неделю до презентации Samsung Unpacked в сеть утекли подробные характеристики будущих складных флагманов Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6.Авторитетный инсайдер Эван Бласс поделился маркетинговыми изображениями обоих телефонов. Теперь мы знаем, что Galaxy Z Fold6 получит более яркий экран и защиту от пыли, а Galaxy Flip6 — увеличенный аккумулятор и новую систему охлаждения.В целом Galaxy Z Flip 6 сохранил те же габариты и характеристики дисплея, что и его предшественник. Снаружи установлен 3,4-дюймовый экран с разрешением 720 x 748 пикселей и развёрткой 60 Гц, а внутри — 6,7-дюймовый складной дисплей Full HD+ с частотой обновления 120 Гц.Самое важное изменение в раскладушке — батарея на 4000 мАч. В прошлом поколении использовался аккумулятор ёмкостью 3700 мАч. Это должно значительно увеличить время автономной работы. Кроме того, Flip 6 станет первым телефоном в серии со специальной системой охлаждения с паровой камерой.Ещё Galaxy Z Flip 6 получил основную камеру на 50 Мп, а сверхширик на 12 Мп и селфи-камера на 10 Мп остались без изменений.Старшая модель — Galaxy Z Fold 6 — оснащена 6,3-дюймовым внешним экраном и 7,6-дюймовым складным дисплеем. Обе панели поддерживают частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость до 2600 нит, прямо как в Galaxy S24 Ultra.Кроме того, Fold 6 будет легче своего предшественника на 14 г — его вес составит 239 г. При этом ёмкость батареи останется прежней — 4400 мАч. Система камер также не претерпит изменений. Смартфон сохранит основной сенсор на 50 Мп, сверхширик на 12 Мп и телевик на 10 Мп с 3-кратным оптическим зумом.Самое крутое изменение в Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6 — защита IP48 от пыли и воды, алюминиевые рамки Armor Aluminium и защитные стёкла Corning Gorilla Glass Victus 2. Разумеется, оба складных устройства будут оснащены процессором Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy в сочетании с 12 ГБ оперативной и 256/512 ГБ встроенной памяти. Fold 6 также будет доступен в версии на 1 ТБ в некоторых странах.Среди прочих особенностей — боковые сканеры отпечатков пальцев, стереодинамики, поддержка двух SIM-карт, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC и порт USB 3.2 Gen 1 Type-C.