Суперфлагман HUAWEI Pura 70 Ultra получил полезную ИИ-функцию для редактирования фоток

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Бренд HUAWEI начал поэтапное распространение обновления ПО для своего флагмана Pura 70 Ultra с одной очень интересной функцией.Поскольку девайс представили ещё в апреле, до того, как ИИ стал любимым модным словом в отрасли, производитель не стал особо заострять внимание на нейросетевых функциях. Однако теперь флагманы Pura 70 Ultra начали получать функцию расширения изображения с помощью ИИ.Работает это нововведение следующим образом: нужно выбрать изображение в галерее и нажать на значок ретуши с AI. После этого систем предложит дорисовать изображение и расширить его.Инструмент ИИ-редактирования доступен в обновлении HarmonyOS 4.2.0.176. Прошивка также включает в себя патч безопасности от июля 2024 года. Пока обновление доступно в Китае, но в ближайшее дни оно выйдет и в других регионах.