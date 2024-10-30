Свершилось: Apple избавилась от самого позорного элемента в Mac

Фархад
Mac

На этой неделе Apple анонсировала новые модели iMac, Mac mini и MacBook Pro, а вместе с этим перевела все актуальные компьютеры на 16 ГБ объединённой памяти в минимальной конфигурации. Вот так компания завершила эпоху позорных 8 ГБ в компьютерах.

До этой недели базовые iMac, Mac mini, 14-дюймовый MacBook Pro M3 и MacBook Air стартовали в конфигурациях с 8 ГБ оперативной памяти, что было неприемлемым даже по меркам 2020 года.

В прошлом году топ-менеджеры Apple даже заявляли, что 8 ГБ в Mac аналогичны 16 ГБ оперативки в ПК на Windows. Всё благодаря эффективной унифицированной памяти в чипах M-серии. Похоже, что с релизом Apple Intelligence им пришлось этот момент пересмотреть.

Вот теперь можно смело брать любой из базовых компьютеров Mac для монтажа видео, работы в секвенсорах и нетребовательных игр.

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Источник:
MacRumors
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