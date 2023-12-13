Свершилось! Apple начала продавать зарядные кейсы для AirPods Pro с портом USB-C

Фархад
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Спустя три месяца после выпуска мегаиновационного обновления AirPods Pro 2-го поколения с кейсом для зарядки через порт USB-C компания Apple начала продавать этот аксессуар отдельно.

Теперь владельцы обычных AirPods Pro 2 с Lightning-футляром могут не выкидывать свои наушники, и не продавать их, чтобы купить новую ревизию с чехлом с USB-C. Достаточно просто прикупить MagSafe Charging Case (USB‑C) для AirPods Pro (2-го поколения) за $99.

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В качестве бонуса футляр с номером модели MUYG3AM обеспечивает улучшенную пыленепроницаемость IP54.

Разумеется, спрос на новинку оказался настолько высоким, что первые покупатели получат свои кейсы только после новогодних праздников.
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Источник:
Apple
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Комментарии

+592
law
Ну и как способ обновить затертый старый кейс)
Вчера в 21:44
#
Ghost
+378
Ghost
О! Кул
2 часа назад в 22:42
#
st00p1dm0nkey
+4142
st00p1dm0nkey
Боже мой…ау народ, это реально «круто»? Теперь пользователи могут не выкидывать или продавать свои наушники, а просто купить кейс…всё ради какого-то разъёма…Идиократия — фильм пророческий похоже 🤷‍♂️
2 часа назад в 23:15
#
+11
Brightside
Свершилось! Компания, которая топит за экологию, убирая блочки зарядок из стандартной комплектации, сокращая свой углеродистый след и бла бла бла, продаёт отдельно кейсы с новым разъёмом)) а старые кейсы пойдут на свалки, ура)
27 минут назад
#
–1033
NYX
И наxyй он всрался. У любых аирподсов срок службы 1 год. Потом ваш голос просто не слышно при разговоре.
19 минут назад
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