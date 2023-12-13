Свершилось! Apple начала продавать зарядные кейсы для AirPods Pro с портом USB-C

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Спустя три месяца после выпуска мегаиновационного обновления AirPods Pro 2-го поколения с кейсом для зарядки через порт USB-C компания Apple начала продавать этот аксессуар отдельно.Теперь владельцы обычных AirPods Pro 2 с Lightning-футляром могут не выкидывать свои наушники, и не продавать их, чтобы купить новую ревизию с чехлом с USB-C. Достаточно просто прикупить MagSafe Charging Case (USB‑C) для AirPods Pro (2-го поколения) за $99.В качестве бонуса футляр с номером модели MUYG3AM обеспечивает улучшенную пыленепроницаемость IP54.Разумеется, спрос на новинку оказался настолько высоким, что первые покупатели получат свои кейсы только после новогодних праздников.