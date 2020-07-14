Инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) специализируется на утечках по игровым сериям Call of Duty и Battlefield. Он в своём Твиттере опубликовал информацию о ценах и дате выхода PlayStation 5.
По его словам, консоль следующего поколения от Sony будет стоить 499 долларов в США, а в Европе — 449 евро. Хендерсон сообщает, что глобальный запуск запланирован на 20 ноября, но в Японии приставка поступит в продажу 14 ноября. К сожалению, инсайдер не уточнил о какой именно версии идёт речь. Скорее всего, в его утечке упоминается вариант PS5 с Blu-ray приводом, поскольку предыдущие утечки указывали на аналогичную стоимсть устройства с дисководом.
Хендерсон не указал источник своих данных, поэтому к этой информации стоит отнестись с определенной долей скепсиса, поскольку официальной информации от Sony о ценах и датах выхода еще не поступало. Ранее компания только упоминала, что продажи консоли начнутся в праздничный сезон 2020 года.
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