Свежее обновление выводит из строя смартфоны Google Pixel

Александр
Фото: Unsplash

Пользователи смартфонов Pixel начали жаловаться на проблемы, которые появились после установки свежего обновления с патчем безопасности за январь 2024 года. Только на форуме Reddit зафиксировано более десятка таких жалоб.

Проблемам подвержены различные модели Pixel, в том числе устройства шестого, седьмого и восьмого поколений. У всех одни и те же симптомы: смартфон перестаёт видеть встроенную память, файловые менеджеры не отображают файлы в памяти, а фотографии, видео, скриншоты и скачанные файлы не сохраняются. Накопитель смартфона при подключении к компьютеру в режиме передачи файлов оказывается пустым или не определяется. В некоторых случаях смартфон уходит в бесконечную перезагрузку или окирпичивается, причём у пользователей не получается сбросить его к заводским настройкам обычными методами. 

Очевидно, что проблемы связаны с накопителем, который после установки обновления престаёт нормально функционировать. У Google пока нет решения, пользователи тоже не могут найти его экспериментальным путём. Единственное, что можно порекомендовать — воздерживаться от установки обновления до тех пор, пока Google не внесёт в него исправления. Аналогичные баги уже выявлялись в октябре прошлого года, и тогда всё решилось багфиксом.

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Комментарии

+25
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А ведь когда выходили например iOS 7 и 8, с каким интересом было быстрее обновить iPhone, увидеть новые функции и как он преобразился, не было даже мысли, что труба превратится в кирпич, ну сделаешь на всякий случай резервную копию, и давай качать скорей ) А последние годы смотришь на обновление как на спам, то и дело телефон превращается в кусок жестянки у пользователей, не обновляюсь по несколько месяцев, пока не допилят кучу косяков…
час назад в 15:56
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YABLOKOFON
+47
YABLOKOFON tellurian
Тоже бетками баловался, прикольно было, а щас не интересно даже. На 15.4 сижу до сих пор потому что не нравится то что отобрали ползунок громкости в плеере и на заблокированном экране постоянно им пользуюсь
часов назад в 16:30
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+25
AID_000874.4d18094fe58242a5bb311a7725ff58d3.1649 YABLOKOFON
Самым большим разочарованием это было когда заменили кружочки сигнала сотовой связи на эти убогие палки…
43 минуты назад
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