Свежее обновление выводит из строя смартфоны Google Pixel

Пользователи смартфонов Pixel начали жаловаться на проблемы, которые появились после установки свежего обновления с патчем безопасности за январь 2024 года. Только на форуме Reddit зафиксировано более десятка таких жалоб.
Проблемам подвержены различные модели Pixel, в том числе устройства шестого, седьмого и восьмого поколений. У всех одни и те же симптомы: смартфон перестаёт видеть встроенную память, файловые менеджеры не отображают файлы в памяти, а фотографии, видео, скриншоты и скачанные файлы не сохраняются. Накопитель смартфона при подключении к компьютеру в режиме передачи файлов оказывается пустым или не определяется. В некоторых случаях смартфон уходит в бесконечную перезагрузку или окирпичивается, причём у пользователей не получается сбросить его к заводским настройкам обычными методами.
Очевидно, что проблемы связаны с накопителем, который после установки обновления престаёт нормально функционировать. У Google пока нет решения, пользователи тоже не могут найти его экспериментальным путём. Единственное, что можно порекомендовать — воздерживаться от установки обновления до тех пор, пока Google не внесёт в него исправления. Аналогичные баги уже выявлялись в октябре прошлого года, и тогда всё решилось багфиксом.
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