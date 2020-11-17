



Компании «Связной» и Smart Bazar объявили о сотрудничестве, в рамках которого пользователи интернет-магазина svyaznoy.ru могут приобрести подержанные смартфоны от различных брендов.



Услуга уже доступна для жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а до конца 2020 года возможность покупки б/у-смартфонов в интернет-магазине «Связного» будет масштабирована на всю Россию.



Принятые по программе trade-in смартфоны проходят предпродажный сервис — диагностику, тестирование, при необходимости замену аккумуляторов, экранов и других компонентов, а также сертификацию. Специалисты сервиса также проводят юридическую проверку, чтобы убедиться, что смартфон не утерянный и не краденный. Клиент получает смартфон c гарантией, который отвечает требованиям производителей и почти ничем не отличается от нового.



«Связной» утверждает, что подержанные смартфоны стоят до 60% дешевле новых, а их проверка проводится по 55 параметрам, что почти полностью исключает появление в продаже неисправных или бракованных устройств.







