



«Связной» запустил обмен старых умных часов на новые со скидкой до 100%. Услуга действует во всех розничных магазинах ритейлера.



Время оценки старых умных часов занимает не более десяти минут. Сотрудники магазина осмотрят технические параметры и внешний вид устройств с использованием специального программного обеспечения, после чего сообщат о возможной скидке на новое. Если цена устраивает пользователя, то он сдает часы (можно несколько) и получает скидку на покупку.



В «Связном» по trade-in принимаются Apple Watch 1, 2, 3, 4 и 5 серий, а также различные модели Samsung Galaxy Gear и Samsung Galaxy Watch Active. Скидку можно использовать для покупки новых моделей смарт-часов в магазине.



«На сегодняшний день умные часы пользуются большой популярностью, спрос на которые в России с января по август вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а всего за этот период россияне приобрели 1 млн устройств на общую сумму 16,4 млрд рублей. С помощью trade-in клиенты получат возможность приобрести новые умные часы со скидкой, включая новинку Apple Watch Series 6», — прокомментировала начальник управления корпоративных продаж «Связного» Алёна Осипова.







