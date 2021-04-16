











В следующем году Samsung выпустит флагманские смартфоны серии Galaxy S22. По данным из нескольких утечек, компания планирует установить в них камеры, созданные в сотрудничестве с Olympus.Сайт Let’s Go Digital пофантазировал на тему того, каким мог бы получиться Galaxy S22 с камерой Olympus. Дизайнеры решили, что новинка может унаследовать дизайн актуальной флагманской линейки Galaxy S22, а также получить часть возможностей серии Galaxy Note, от которой Samsung, по слухам, хочет отказаться. Например, от Galaxy Note к Galaxy S мог бы перейти стилус S Pen.Дизайнеры полагают, что камере будет достаточно двух сенсоров — датчик на 200 Мп с массивным объективом и перископ для сильного оптического зума. Модуль может остаться примерно таким же массивным, как у Galaxy S21, и будет точно так же выделяться на задней крышке за счёт использования металлического элемента, плавно переходящего в боковую грань. Массивная линза позволит осуществлять съёмку с ультрашироким углом, отдельного датчика для этого не потребуется.Стоит признать, что такая камера смотрелась бы очень эффектно. Больше всего внимания привлекает огромный объектив, явно намекающий на то, что качество фотографий и видео должно быть на высоте.Olympus — известный производитель фото- и видеокамер как любительского, так и профессионального уровня. Сотрудничество с Samsung позволило бы этой компании увеличить свою узнаваемость и вернуть былую славу. Если этот опыт станет удачным, примеру Olympus могут последовать и другие производители камер (например, Kodak, Nikon, Canon и т. п.), которые явно переживают не лучшие времена из-за того, что сейчас для фотосъёмки используются в основном смартфоны, а не специализированное оборудование.