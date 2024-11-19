Четыре вещи, которые жутко бесят в Android. Таким «болячкам» не место в 2024 году!





Операционной системе Android пару месяцев назад исполнилось 16 лет. За это время она неплохо развилась, хотя в последние годы откровенно стагнирует, топчется на месте и никак не может избавиться от нескольких фундаментальных проблем. Операционной системе Android пару месяцев назад исполнилось 16 лет. За это время она неплохо развилась, хотя в последние годы откровенно стагнирует, топчется на месте и никак не может избавиться от нескольких фундаментальных проблем. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

На айфоны обновления прилетают чуть ли не каждый месяц, а на Android-устройствах с этим какая-то беда. Google обновляет только свои гаджеты, а для всех других выпускает «голую» версию Android (AOSP — Android Open Source Project), которую разные производители адаптируют под многочисленные модели. Традиционно апдейты выпускаются для актуальных флагманов и середнячков, а низкобюджетные модели обычно навсегда остаются с той версией Android, которая установлена на них изначально.Парадоксальным образом в 2024 году в продаже имеются планшеты, на которых установлен Android версии 10... или даже 5.0 напрямую из 2014 года! Да, они стоят очень дёшево, но пользоваться ими мучительно, поскольку многие приложения уже не поддерживают настолько старые операционные системы.Решить эту проблему стараются энтузиасты, которые создают неофициальные прошивки со свежим Android. Но и тут не обходится без проблем: поскольку у них нет доступа к закрытому коду, они не могут заставить корректно работать все компоненты (поэтому у обновлённого таким способом устройства могут шалить Wi-Fi, сотовая связь, Bluetooth, звук, камера и много чего ещё).Открытость Android к экспериментам приводит к неприятным последствиям: любое приложение может бесконтрольно расходовать системные ресурсы, а это приводит к аномальному потреблению энергии, из-за чего смартфон может разрядиться в неподходящий момент. Существуют даже специальные утилиты, которые следят за фоновой активностью приложений, позволяя выявить те, что создают повышенную нагрузку на аккумулятор. В свежих версиях Android система сама старается выявить наиболее прожорливые приложения и сообщает о них пользователю, но это не спасает.Проблема может возникнуть даже не из-за какого-то приложения, а из-за кривизны самого Android. К примеру, один из моих смартфонов за ночь расходовал примерно половину заряда батареи, а когда я попытался разобраться с этим, выяснилось, что проблема кроется в мобильном интернете. При включенном Wi-Fi утечки энергии не происходило, заряд держался хорошо, а когда смартфон использовал для интернета только сотовую связь, аккумулятор высаживался очень быстро.Больно это осознавать, но до сих пор не существует полноценного решения, позволяющего связать компьютер и смартфон. У многих производителей есть свои собственные утилиты, Microsoft пытается внедрить нечто подобное в Windows 11, но всё это пока безуспешно.Просто проверьте: если потребуется срочно перекинуть на компьютер какие-нибудь файлы, вы вряд ли сразу сообразите, как это сделать. Возможно, кто-то подключит смартфон к компьютеру кабелем, а кто-то воспользуется «Избранным» в Telegram, но удобного и универсального софта для этой задачи по-прежнему не существует.Производители Android-смартфонов в какой-то момент решили сделать собственные аналоги Face ID, и им было плевать, что на айфонах для сканирования лица используются сложнейший сканер, они решили обойтись только фронтальной камерой, зачастую сомнительного качества. Конечно же, это невозможно считать не то, что полноценной, а хотя бы минимальной защитой от взлома, иногда смартфон получается разблокировать даже фотографией лица пользователя. То же самое касается разблокировки голосом через Google Assistant — система открывается перед любым человеком с похожим тембром.Делитесь своими претензиями к Android. Или для вас это идеальная операционная система?