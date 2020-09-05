





В скором времени Xiaomi выпустит новый смартфон средней ценовой категории Redmi Note 10. Ранее были частично раскрыты его характеристики, а теперь, благодаря утечке от Slashleaks, мы можем посмотреть, как он будет выглядеть.Судя по снимкам, в Redmi Note 10 используется 48-мегапиксельная камера с довольно массивным круглым модулем, в котором размещены четыре сенсора. Тактовая частота процессора составляет 2,4 ГГц, а это намекает, что в смартфон установлен чип Qualcomm Snapdragon 765G. Объём оперативной памяти — 8 ГБ.Ранее сообщалось, что в Redmi Note 10 будет использоваться процессор MediaTek Dimensity 820 со встроенным 5G-модемом. У Xiaomi уже есть несколько моделей смартфонов с этим чипом — Redmi 10X 5G и Redmi 10X Pro 5G, которые продаются в Китае и не поставляются в другие страны. Этот процессор нацелен на использование в недорогих смартфонов с уклоном в мобильный гейминг. Он разработан компанией MediaTek совместно с Xiaomi, производится по 7-нанометровому техпроцессу и собран из четырёх высокопроизводительных ядер Cortex-A76 и четырёх экономичных ядер Cortex-A55.Не исключено, что Xiaomi готовит несколько различных модификаций Redmi Note 10, и международный вариант получит Snapdragon 765G, а в версию для внутреннего китайского рынка поставят Dimensity 820.Ожидается, что базовая модель Redmi Note 10 будет стоить в Китае около 1000 юаней, что составляет примерно 145 долларов или 10 700 рублей.