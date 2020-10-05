











Компания OPPO запатентовала во Всемирной организации интеллектуальной собственности конструкцию складного смартфона. Судя по описанию и схемам в документе, это устройство будет отличаться от всех имеющихся на рынке аналогов.В раскрытом состоянии складной аппарат OPPO представляет собой обычный смартфон, а в сложенном он становится очень компактным. Шарнир, отвечающий за складывание и раскладывание смартфона, может фиксироваться в любом из четырёх положений — с углом 30, 60, 90 или 180 градусов между двумя половинами матрицы. В зависимости от этого может меняться сценарий использования смартфона (например, съёмка фото или видео, набор текста или просмотр контента).По форм-фактору это раскладушка, которую легко носить в любом, даже небольшом кармане. При этом OPPO предпочла сохранить всего один экран, который скрывается внутри складной конструкции, а внешних экранов нет. С одной стороны, из-за этого не особо удобно следить за уведомлениями, а с другой — так пользователь будет реже отвлекаться по пустякам и сможет сосредоточиться на более важных делах.В патенте также указано, что на месте сгиба экрана не должно быть складок — это больное место для всех подобных устройств, и пока неизвестно, сможет ли OPPO реализовать заявленное.Сайт Let’s Go Digital преобразовал схематические изображения и описания в реалистичный рендер. Именно так складной смартфон OPPO мог бы выглядеть в реальности:Патентная заявка была принята ещё в феврале 2020 года, но одобрена лишь осенью, из чего следует, что у инженеров OPPO было довольно много времени для реализации описанных в ней технологий. Впрочем, даже это не гарантирует того, что подобное устройство будет выпущено в продажу или хотя бы доведено до стадии работающего прототипа.