Китайские инсайдеры опубликовали изображения ещё не выпущенного смартфона Honor V40. Он выйдет в начале 2021 года и станет следующим флагманским устройством этого бренда.
К сожалению, показан не смартфон целиком, а лишь его верхняя и нижняя части. Судя по картинкам, Honor V40 сохранит экран с небольшой рамкой, фронтальная камера будет двойной, а судя по перфорации сверху динамики будут стереофоническими.
Задняя часть смартфона не показана, поэтому неизвестно, сколько модулей будет в основной камере Honor V40 и сохранится ли перископический зум, как у флагманов из линейки Honor 30.
Интернет-магазин JD.com уже начал принимать предзаказы на новую линейку Honor и предлагает три модели: Honor V40, Honor V40 Pro и Honor V40 Pro+. На международном рынке эти смартфоны, вероятно, будут продаваться под сокращёнными названиями, из которых по традиции пропадёт буква V.
Компания Huawei, находящаяся под санкциями в США, недавно продала бренд Honor, но пока неизвестно, сможет ли он лицензировать Android с сервисами Google для своих смартфонов или продолжит использовать оболочку Magic UI на базе EMUI с сервисами и приложениями Huawei. Новыми владельцами Honor стали участники консорциума из Шэньчжэня, Китай. По замыслу Huawei, такой шаг позволит вывести Honor из-под санкций США и спасти его бизнес по производству смартфонов. Сама компания Huawei с весны 2019 года находится в чёрном списке Министерства торговли, из-за чего американским компаниям запрещено сотрудничать с ней.
Ранее стало известно, что Honor выпустит четыре модификации Honor V40 и все они будут оснащены процессорами разных производителей. В базовой модели Honor V40 будет применяться процессор Dimensity 1000+ от MediaTek, в Honor V40 Pro поставят Exynos 1080 от Samsung, Honor V40 Pro+ получит Snapdragon 888 от Qualcomm, а в Honor V40 Commemorative Edition будет применяться Kirin 9000 от Huawei.
Такой подход позволит Honor разделить модификации нового флагмана на несколько ценовых категорий — от средней до максимально дорогой. В представлении потребителей между этими устройствами будет гораздо больше отличий, чем если бы в них были установлены процессоры одного производителя. До сих пор Honor выпускал флагманы с чипами Kirin, но с недавнего времени Huawei не может заказывать их производство у TSMC. Компания заказала большое количество Kirin 9000, но планирует потратить почти все запасы на смартфоны серии Mate 40.
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