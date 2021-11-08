





В конце ноября или начале декабря компания Xiaomi представит флагманский смартфон Xiaomi 12. Инсайдерам уже известны подробности об этом устройстве. Предполагается, что Xiaomi 12 станет первым смартфоном с новым топовым процессором Snapdragon 898.Китайский инсайдер Digital Chat Station опубликовал фотографии будущей новинки. По его сведениям, она будет выглядеть примерно так:Ранее в сеть также утекла фотография, на которой Xiaomi 12 изображён вживую. Правда, его корпус закрыт массивным чехлом, который как раз призван скрывать элементы дизайна.Предполагается, что Xiaomi 12 унаследует большую часть дизайна у экспериментального аппарата Xiaomi Mix 4. Внешний вид нового флагмана уже утверждён, смартфон проходит интенсивное тестирование, и в ближайшие недели будет запущено его массовое производство.Известно, что Xiaomi 12 получит почти безрамочный экран с LTPO-матрицей и динамической частотой обновления (от 1 до 120 Гц), а вырез для фронтальной камеры будет рекордно маленьким. Также стоит ожидать мультисоставную камеру с тремя модулями (максимальный — 50 Мп) и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой 120-ваттной проводной зарядки. По традиции Xiaomi может выпустить улучшенные версии флагмана с более совершенными характеристиками.