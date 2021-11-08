В конце ноября или начале декабря компания Xiaomi представит флагманский смартфон Xiaomi 12. Инсайдерам уже известны подробности об этом устройстве. Предполагается, что Xiaomi 12 станет первым смартфоном с новым топовым процессором Snapdragon 898.
Китайский инсайдер Digital Chat Station опубликовал фотографии будущей новинки. По его сведениям, она будет выглядеть примерно так:
Ранее в сеть также утекла фотография, на которой Xiaomi 12 изображён вживую. Правда, его корпус закрыт массивным чехлом, который как раз призван скрывать элементы дизайна.
Предполагается, что Xiaomi 12 унаследует большую часть дизайна у экспериментального аппарата Xiaomi Mix 4. Внешний вид нового флагмана уже утверждён, смартфон проходит интенсивное тестирование, и в ближайшие недели будет запущено его массовое производство.
Известно, что Xiaomi 12 получит почти безрамочный экран с LTPO-матрицей и динамической частотой обновления (от 1 до 120 Гц), а вырез для фронтальной камеры будет рекордно маленьким. Также стоит ожидать мультисоставную камеру с тремя модулями (максимальный — 50 Мп) и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой 120-ваттной проводной зарядки. По традиции Xiaomi может выпустить улучшенные версии флагмана с более совершенными характеристиками.
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Китайский инсайдер Digital Chat Station опубликовал фотографии будущей новинки. По его сведениям, она будет выглядеть примерно так:
Ранее в сеть также утекла фотография, на которой Xiaomi 12 изображён вживую. Правда, его корпус закрыт массивным чехлом, который как раз призван скрывать элементы дизайна.
Предполагается, что Xiaomi 12 унаследует большую часть дизайна у экспериментального аппарата Xiaomi Mix 4. Внешний вид нового флагмана уже утверждён, смартфон проходит интенсивное тестирование, и в ближайшие недели будет запущено его массовое производство.
Известно, что Xiaomi 12 получит почти безрамочный экран с LTPO-матрицей и динамической частотой обновления (от 1 до 120 Гц), а вырез для фронтальной камеры будет рекордно маленьким. Также стоит ожидать мультисоставную камеру с тремя модулями (максимальный — 50 Мп) и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой 120-ваттной проводной зарядки. По традиции Xiaomi может выпустить улучшенные версии флагмана с более совершенными характеристиками.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru