Xiaomi 13

Таким будет Xiaomi 13

Александр


Компания Xiaomi уже завершила разработку следующего флагмана и его Pro-версии. Об этом свидетельствуют многочисленные утечки из Китая.

По данным Gizmochina, Xiaomi тестирует бета-версию оболочки MIUI 14 на базе Android 13. Релизная версия этого обновления будет установлена на Xiaomi 13 и 13 Pro. Ожидается, что в MIUI 14 будет слегка изменён интерфейс, а также внесены улучшения в работу встроенных приложений.

Телеграм-канал Equal Leaks поделился рендерами Xiaomi 13. Смартфон получил весьма лаконичный и строгий дизайн, а также набор из трёх камер с оптикой Leica. На Slashleaks была опубликована фотография, где Xiaomi 13 позирует живьём (надпись Leica здесь заменена на Laser, что может говорить об использовании системы лазерной фокусировки в камере).



Судя по слухам, в Xiaomi 13 и 13 Pro будет установлен процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen, AMOLED-экран Samsung E6 новейшего поколения и улучшенные камеры (в т. ч. 50-мегапиксельный сенсор).
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Комментарии

tellurian
+4564
tellurian
Стремный он какой-то
час назад в 19:08
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