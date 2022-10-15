Таким будет Xiaomi 13

Компания Xiaomi уже завершила разработку следующего флагмана и его Pro-версии. Об этом свидетельствуют многочисленные утечки из Китая.
По данным Gizmochina, Xiaomi тестирует бета-версию оболочки MIUI 14 на базе Android 13. Релизная версия этого обновления будет установлена на Xiaomi 13 и 13 Pro. Ожидается, что в MIUI 14 будет слегка изменён интерфейс, а также внесены улучшения в работу встроенных приложений.
Судя по слухам, в Xiaomi 13 и 13 Pro будет установлен процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen, AMOLED-экран Samsung E6 новейшего поколения и улучшенные камеры (в т. ч. 50-мегапиксельный сенсор).