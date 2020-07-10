Компания Samsung планирует выпустить новый флагманский планшет. Его презентация состоится 5 августа на мероприятии Galaxy Unpacked, где также будут показаны смартфоны серии Galaxy Note20 и другие новинки.
Ранее был раскрыт дизайн этой новинки, а теперь сайт SamMobile предоставил подробную информацию о технических характеристиках модели с экраном диагональю 12,4 дюйма.
Galaxy Tab S7+ будет оснащён AMOLED-матрицей, процессором Snapdragon 865 Plus со встроенным 5G-модемом, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, 128- или 256-гигабайтным накопителем и аккумулятором ёмкостью 10090 мАч с поддержкой 45-ваттной зарядки. Фронтальная камера 8-мегапиксельная, а у основной камеры два сенсора — 13 и 5 Мп. Samsung выпустит несколько модификаций гаджета, в том числе без поддержки 5G и LTE.
В качестве операционной системы используется Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.5 и специальным интерфейсом для многооконного запуска приложений. Очевидно, что Samsung будет позиционировать Galaxy Tab S7+ в качестве конкурента топовым планшетам Apple, и не исключено, что на презентации будет сравнивать свою новинку именно с ними.
По какой цене Samsung будет продавать этот планшет, пока неизвестно, но с учётом его характеристик и позиционирования можно ожидать цену на уровне 50 тысяч рублей.
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Но за 50 000₽ я предпочту айпад купить (переживу афрорамки при просмотре), ибо он будет актуален много лет (мой эйр2 до сих пор нормально работает, хотя ему уже 5 лет).
У дочки айпад 3, которому уже 10 лет и то работает, пусть даже не актуальная ось, но какие-то игрушки и мультики с ютюбчиком вполне!
Если серьезно, то да прибавил старику, 7,5 лет у меня точно.